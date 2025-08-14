Concours de chant Voix d’Enfants Montélimar
Concours de chant Voix d’Enfants Montélimar jeudi 14 août 2025.
Drôme
Concours de chant Voix d’Enfants Place Aristide briand Montélimar Drôme
Début : Jeudi 2025-08-14
fin : 2025-08-14
2025-08-14
C’est la 23 ème édition du concours de chant Voix d’Enfants !
Place Aristide briand
Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 idee-hall@wanadoo.fr
English :
It’s the 23rd edition of the Voix d’Enfants!
German :
Dies ist die 23. Ausgabe des Gesangswettbewerbs Voix d’Enfants!
Italiano :
Questa è la 23a edizione della rassegna Voix d’Enfants!
Espanol :
Esta es la 23ª edición de la ¡Voix d’Enfants!
