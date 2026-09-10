Informations pratiques

Concours – Voyage en Bretagne Les Champs Libres Rennes 1 octobre 2026 – 31 mars 2027 Ille-et-Vilaine

À l’occasion de la mise en ligne du nouveau portail des collections du Musée de Bretagne, Les Champs Libres proposent au public de composer un panorama de photographies illustrant 200 ans de en et à…

À l’occasion de la mise en ligne du nouveau portail des collections du Musée de Bretagne, Les Champs Libres proposent au public de composer un panorama de photographies illustrant 200 ans de photographies en Bretagne. Chacun et chacune est invité à sélectionner parmi les collections du musée la photographie qui symbolise le plus pour lui/elle l’image de la Bretagne, ainsi qu’un texte expliquant leur choix. Cette sélection pourra être présentée aux Champs Libres au cours de l’été 2027. Conçue comme un concours, cette opération récompensera les 50 premier.e.s participant.e.s par le tirage de la photographie qu’ils/elles auront choisi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-01T00:00:00.000+02:00

Fin : 2027-03-31T23:59:00.000+02:00

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https://www.leschampslibres.fr

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

leschampslibres@leschampslibres.fr 02 23 40 66 00

Alain Amet



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