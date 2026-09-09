Informations pratiques

Trégunc

Concrets HAVRES / ALGhar

Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:50:00

Date(s) :

2026-10-10

Une soirée pour découvrir la nouvelle scène de la chanson – en français, en anglais et même dans une langue inventée – dans un écrin de mélodies aux paysages variés.

HAVRES des mots comme des abris une chanson de consolation /

ALGhar Chanson Trad Fictive .

Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93

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English :

L’événement Concrets HAVRES / ALGhar Trégunc a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA