AGENDA · Trégunc
Concrets HAVRES / ALGhar Trégunc
samedi 10 octobre 2026 · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Concrets HAVRES / ALGhar
Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:50:00
Date(s) :
2026-10-10
Une soirée pour découvrir la nouvelle scène de la chanson – en français, en anglais et même dans une langue inventée – dans un écrin de mélodies aux paysages variés.
HAVRES des mots comme des abris une chanson de consolation /
ALGhar Chanson Trad Fictive .
Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
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English :
L’événement Concrets HAVRES / ALGhar Trégunc a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA
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