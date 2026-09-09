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AGENDA · Trégunc

Concrets HAVRES / ALGhar Trégunc

samedi 10 octobre 2026 · Trégunc

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Sterenn
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif

Trégunc

Concrets HAVRES / ALGhar

Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:50:00

Date(s) :
2026-10-10

Une soirée pour découvrir la nouvelle scène de la chanson – en français, en anglais et même dans une langue inventée – dans un écrin de mélodies aux paysages variés.

HAVRES des mots comme des abris une chanson de consolation /
ALGhar Chanson Trad Fictive   .

Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93 

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English :

L’événement Concrets HAVRES / ALGhar Trégunc a été mis à jour le 2026-09-09 par OTC CCA

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