Condamnées à mort. L’épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951 Limoges

Condamnées à mort. L’épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951

Lors de cette soirée organisée par le Centre de la mémoire d’Oradour, Fabien Lostec, docteur en histoire contemporaine et enseignant à l’Université Rennes 2, reviendra sur le destin tragique des femmes accusées de collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, sujet central de son dernier ouvrage.

Il examinera le parcours de 651 femmes condamnées à la peine capitale, en détaillant les formes de leur engagement aux côtés de l’ennemi, les actes violents qu’elles ont pu commettre ou provoquer tortures, dénonciations, déportations, assassinats ainsi que les procédures judiciaires auxquelles elles ont été soumises.

Bien au-delà du stéréotype de la collaboratrice sentimentale, cette conférence mettra en lumière la diversité des profils et l’ampleur des responsabilités assumées par ces femmes dans le cadre de la collaboration.

