Condat. Chantier #1 – Visite du chantier de la Commanderie de Condat-sur-Vézère Commanderie de Condat-sur-Vézère Condat-sur-Vézère

Condat. Chantier #1 – Visite du chantier de la Commanderie de Condat-sur-Vézère Vendredi 19 septembre, 15h00 Commanderie de Condat-sur-Vézère Dordogne

Visite libre, gratuite et balisée.

Visite du chantier de restauration et réhabilitation du site historique et patrimonial de la Commanderie de Condat-sur-Vézère en présence des artisans et de la Fondation du Patrimoine.

De 15h à 18h.

En parallèle de l’exposition photographique d’Eric Solé en résidence sur le site de la Commanderie (Salle des Fêtes du village).

Commanderie de Condat-sur-Vézère 1 rue de la commanderie, 24570 Condat-sur-Vézère Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine L'existence de la commanderie de Condat-sur-Vézère est attestée depuis 1239 dans un acte passé « in hospitali de Condato », entre deux membres du clergé local.

Cependant, il est probable que l’Ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem s’y est implanté dès le XIIe siècle, période où les donations en faveur de l’Ordre furent les plus nombreuses. Ainsi le vicomte de Turenne, ayant apprécié en Terre-Sainte l’efficacité de cet ordre religieux, lui aurait offert le fief de Condat.

