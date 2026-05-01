Condé Côté Jardin Parc Maurice Piard Condé-en-Normandie

Condé-en-Normandie

Condé Côté Jardin

Parc Maurice Piard Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Dimanche 10 mai 2026, rendez-vous au parc Maurice-Piard à Condé-en-Normandie de 9h30 à 18h30 pour la 20e édition de Condé Côté Jardin !

Après une inauguration et un moment convivial autour d’un verre de l’amitié à 9h30, de nombreux exposants (pépiniéristes, horticulteurs, producteurs locaux, décorateurs d’extérieur…) vous attendront dans le parc Maurice-Piard jusqu’à 18h30 pour vous faire bénéficier de leurs conseils et de leurs produits.

Dylan Goujet, sculpteur sur bois sera présent tout au long de la journée pour vous faire découvrir son art.

Nouveauté de cette édition 2026, les tracteurs exposés dans le parc effectueront deux défilés en centre-ville à 10h30 et 15h. Des ateliers créatifs (décorations en bois) seront proposés, et les Jazz’diniers animeront les allées en musique, avec cinq passages dans la journée.

Pour les enfants, la mairie installera deux structures gonflables en libre accès, avec l’une d’elles spécialement dédiée aux tout petits (0-4 ans), et les jeux surdimensionnés de la ludothèque seront présents. Les Minions déambuleront dans les allées en tenue de jardinier, accompagnés d’une mascotte abeille.

À 17 h, le Rotary Flers Condé proposera sa traditionnelle course aux canards, dont les profits iront cette année à l’association Handi Antéol.

Les billets sont en vente au tarif de 2 €, dans les trois pharmacies de Condé-sur-Noireau pharmacie du vieux château, pharmacie centrale et pharmacie santé et bien-être.

Buvettes et restauration sur place. .

Parc Maurice Piard Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 59 15 50

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English : Condé Côté Jardin

On Sunday 10 May 2026, come along to the Parc Maurice-Piard in Condé-en-Normandie from 9.30am to 6.30pm for the 20th Condé Côté Jardin!

L’événement Condé Côté Jardin Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie