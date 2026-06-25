Condé Côté Plage 2026 Parc municipal Maurice Piard Condé-en-Normandie
Condé Côté Plage 2026 Parc municipal Maurice Piard Condé-en-Normandie vendredi 3 juillet 2026.
Condé-en-Normandie
Condé Côté Plage 2026
Parc municipal Maurice Piard Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Condé Côté Plage, le rendez-vous incontournable de l’été à Condé-en-Normandie, est de retour dans le parc Maurice-Piard. Animations, jeux, activités bien-être, structures gonflables, bibliotacot, rosalies et kart et pédalos… un programme riche pour votre été.
Condé Côté Plage, le rendez-vous incontournable de l’été à Condé-en-Normandie, est de retour dans le parc Maurice-Piard. Animations, jeux, activités bien-être, structures gonflables, bibliotacot, rosalies et kart et pédalos… un programme riche pour votre été, selon programme.
Apéros concert et restauration sur place tous les vendredis soirs. .
Parc municipal Maurice Piard Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 6 73 06 14 24
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English : Condé Côté Plage 2026
Condé Côté Plage, the unmissable summer event in Condé-en-Normandie, is back at Maurice-Piard Park. Entertainment, games, wellness activities, bouncy castles, the ‘bibliotacot’ book bike, pedalos, go-karts and more… a packed programme for your summer.
L’événement Condé Côté Plage 2026 Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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