Condé Côté Scène 2025-2026 Cindy Pooch Salle polyvalente Saint Germain du Crioult Condé-en-Normandie

Salle polyvalente Saint Germain du Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie Calvados

Début : 2026-01-07 20:30:00

fin : 2026-01-07 21:30:00

2026-01-07

Le spectacle initialement proposé, Au cœur d’Héva, a été annulé. En lieu et place, les spectateurs auront le plaisir d’assister à un concert immersif de Cindy Pooch, toujours le 7 janvier à 20h30, à la salle polyvalente de Saint-Germain-du-Crioult.

Cindy Pooch est une compositrice, chanteuse, poétesse camerounaise et française. Elle explore par la musique les questions d’identité, de (dé)colonialité et de liens entre ancestralité et futur.

Dans cette performance, elle nous accueille dans un espace hors du temps de poésie et de soin par la voix. Les mots et les textures sonores se mélangent dans une forme onirique, intimiste et minimaliste.

Infos pratiques

À partir de 5 ans

1h15

Tarif plein 10€

Tarif abonné 7€

Carte d’abonnement 5€

Tarif réduit 4€

Billetterie à l’Atelier, ou sur place le soir de la représentation .

Salle polyvalente Saint Germain du Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16

Condé Côté Scène 2025-2026: Cindy Pooch

