Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09 22:00:00

2025-10-09

Jeudi 9 octobre 2025 à 20h30, au cinéma Le Royal, concert spectacle intitulé « Emma aime Anne » par la Compagnie La Vache Libre.

Emma la clown est un sacré personnage. Elle a pas mal roulé sa bosse et vécu bien des aventures. Clown voyageur, elle se balade aussi un peu dans sa tête. Parfois, il lui vient des idées sous forme de comptines qu’elle déroule dans des spectacles plein de malice. Ici, elle vient clamer son amour pour Anne Sylvestre avec des refrains qui célèbrent l’immense artiste. Pour mener à bien cette entreprise, elle est accompagnée au piano par Nathalie Miravette, la même qui œuvra aux côtés d’Anne Sylvestre pendant onze ans. C’est elle qui donne la réplique, en musique, à notre clown facétieuse.

Ensemble, elles font revivre l’âme, les mélodies et les paroles éternelles de la grande dame de la chanson.

Le but de ce tour de chant ? Faire entendre encore et toujours ces paroles magnifiques logées dans des mélodies si particulières et, chose importante, s’assurer qu’Anne rirait de les voir…

Durée 1h15

Billetterie à l’Atelier ou sur place le soir de la représentation

Tarif plein 10€

Tarif abonné 7€ / Carte d’abonnement 5€

Tarif réduit 4€ (- 18 ans, étudiant de 26 ans, personne en situation de handicap) .

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16

English : Condé Côté Scène 2025-2026 « Emma aime Anne » Compagnie La Vache Libre

Condé Côté Scène 2025-2026: « Emma loves Anne » Compagnie La Vache Libre

German : Condé Côté Scène 2025-2026 « Emma aime Anne » Compagnie La Vache Libre

Condé Côté Scène 2025-2026: « Emma liebt Anne » Compagnie La Vache Libre

Italiano :

Condé Côté Scène 2025-2026: « Emma ama Anne » Compagnie La Vache Libre

Espanol :

Condé Côté Scène 2025-2026: « Emma ama a Anne » Compagnie La Vache Libre

