Condé Côté Scène 2025-2026 pièce de théâtre « LA BONNE ADRESSE » Salle polyvalente Saint Germain du Crioult Condé-en-Normandie dimanche 1 février 2026.

Début : 2026-02-01 20:30:00

fin : 2026-02-01 22:30:00

2026-02-01

Dimanche 1er février 2026 14h30 a la salle polyvalente de Saint Germain du Crioult, la troupe théâtrale Les Ecrits Loufoques aura le plaisir de rejouer et vous proposer la toute première pièce qui avait été présenté au public en 2004.

Cette pièce écrit par Marc Camoletti est une vraie pièce comique de boulevard offrant aux spectateurs un grand moment de bonheur et de rires.

Jacqueline et Jeanine louent chacune une chambre chez Georgette, ancienne star du music-hall dont elle seule semble en avoir le souvenir. Elles décident, le même jour, de rédiger une petite annonce.

Georgette cherche un locataire, Jacqueline, la jeune peintre, un modèle, Jeanine un élève pour ses cours de piano et Marie-Louise, la bonne, cherche l’amour.

Mais les annonces, rédigées en abrégé, sèment la confusion parmi les candidats qui, s’ils sont à la bonne adresse, ne sont pas au bout de leurs surprises !

Durée 2h

Réservation au 07.80.20.84.94

Tarif plein 8€

Tarif enfant 5€

Carte d’invalidité 5€ .

Condé Côté Scène 2025-2026: « LA BONNE ADRESSE » play

Condé Côté Scène 2025-2026: Theaterstück « LA BONNE ADRESSE » (Die gute Adresse)

Condé Côté Scène 2025-2026: spettacolo teatrale « LA BONNE ADRESSE

Condé Côté Scène 2025-2026: obra de teatro « LA BONNE ADRESSE

