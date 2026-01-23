Condé Côté Scène 2025-2026 pièce de théâtre Molière et ses masques Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie

Condé Côté Scène 2025-2026 pièce de théâtre Molière et ses masques

Condé-en-Normandie Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Condé Côté Scène 2025-2026 pièce de théâtre Molière et ses masques

Le vendredi 6 février 2026 à 20h30, la troupe théâtrale La Compagnie Le K présentera la pièce Molière et ses masques au cinéma Le Royal.

Texte, mise en scène, et scénographie Simon Falguières

Cette pièce courte comme vous pourrez en juger par vous-même, représentera la vie glorieuse et pathétique du célèbre Molière.

Une vie romancée, inventée, mensongère sur ce que nous inspire le plus connu des chefs de troupe français. Nous ne sommes pas Molière mais notre art est le même. Et en parlant de lui, c’est de nous et de tous nos tourments que nous faisons le portrait.

Car même si “le théâtre a bien changé depuis…” comme disait ma grand-mère Tout bouge et rien ne bouge, tout change et rien ne change. L’injustice reste l’injustice. Le monde oppose encore le puissant au faible. Les charlatans et les faiseurs courent encore dans nos rues. Les docteurs de mode enseignent encore ce que l’on doit aimer. La force et l’ordre plaît toujours au plus grand nombre. Et les dogmes demeurent encore et toujours le nid sombre des terreurs.

Durée 1h20

Tarif plein 10€

Tarif abonné 7€ (carte d’abonnement 5€)

Tarif réduit 4€

Billetterie à l’Atelier-Médiathèque ou sur place le soir de la représentation .

Condé-en-Normandie Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Condé Côté Scène 2025-2026 pièce de théâtre Molière et ses masques

Condé Côté Scène 2025-2026: Molière et ses masques play

L’événement Condé Côté Scène 2025-2026 pièce de théâtre Molière et ses masques Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-01-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie