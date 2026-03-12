Condé Côté Scène 2025-2026 spectacle C’EST LA VIDA Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

Condé Côté Scène 2025-2026 spectacle C’EST LA VIDA

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 21:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Condé Côté Scène 2025-2026 spectacle C’EST LA VIDA au cinéma Le Royal

Aux rythmes ensoleillés de chansons françaises et espagnoles, ce duo célèbre avec humour les instants inoubliables de la vida ! Il revisite avec nous ces moments de vie qui jalonnent la vie d’un couple de la rencontre à l’installation et aux premiers malentendus, autant de tranches de vie qui résonneront dans nos propres expériences.

Charles Trenet, Georges Brassens, Charles Aznavour, Edith Piaf, Louis Mariano, Dany Moreno, Dany Briand sont de la partie et la musique a plus d’un tour dans son sac de vinyles. Les interprètes bondissent du Hip-Hop à la Salsa et troquent les danses de salon pour une version plus House Dance !

Une histoire tendre où la danse, le rire et l‘émotion se mêlent aux arts du mime et du geste.

Mise en scène Patrice Thibaud

Scénario et chorégraphie Aurélien Kairo

Regard artistique Karla Pollux

Costumes et accessoires Corinne Lachkar

Danseurs David Walther et Liesbeth Kiebooms

Création Lumière Éric Valentin

Recomposition beatmaking Stéphane Lavallée

Composition Electro Hip-hop Stéphane Lavallée

Chanson Française Charles Trenet, Georges Brassens, Charles Aznavour, Edith Piaf, Dany Brillant, Louis Mariano,…

Durée 55 minutes

Tarif plein 10€

Tarif abonné 7€ (carte d’abonnement 5€)

Tarif réduit 4€

Billetterie à l’Atelier, ou sur place le soir de la représentation. .

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Condé Côté Scène 2025-2026 spectacle C’EST LA VIDA

Condé Côté Scène 2025-2026: C’EST LA VIDA show at Le Royal cinema

L’événement Condé Côté Scène 2025-2026 spectacle C’EST LA VIDA Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie