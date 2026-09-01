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Condé-en-Normandie

Condé Côté Scène 2026-2027 : spectacle « Offre spéciale Deux musiciens pour le prix d’un ! » la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:40:00

Date(s) :

2026-09-18

La saison culturelle démarre en fanfare avec « Offre spéciale : deux musiciens pour le prix d’un ! », un spectacle plein d’humour proposé par la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets. Vendredi 18 septembre à 20h30 au cinéma Le Royal. Spectacle gratuit.

La saison culturelle démarre en fanfare avec « Offre spéciale : deux musiciens pour le prix d’un ! », un spectacle plein d’humour proposé par la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets.

Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais où tout est revu à la baisse, même la qualité. Normal, c’est du discount.

Vendredi 18 septembre à 20h30 au cinéma Le Royal.

Durée : 1h10

Spectacle gratuit. .

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16

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English : Condé Côté Scène 2026-2027 : spectacle « Offre spéciale Deux musiciens pour le prix d’un ! » la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets

The cultural season gets off to a flying start with ‘Special Offer: two musicians for the price of one!’, a hilarious show presented by the Joe Sature theatre company and their merry band. Friday 18 September at 8.30 pm at Le Royal cinema. Free admission.

L’événement Condé Côté Scène 2026-2027 : spectacle « Offre spéciale Deux musiciens pour le prix d’un ! » la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie