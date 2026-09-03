Condé Côté Scène 2026-2027 : Théâtre jeu « Sorcellerie » par la Compagnie Le Récigraphe Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie
mardi 17 novembre 2026 · Condé-sur-Noireau · Condé-en-Normandie
Informations pratiques
Condé-en-Normandie
Condé Côté Scène 2026-2027 : Théâtre jeu « Sorcellerie » par la Compagnie Le Récigraphe
Condé-sur-Noireau 9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:30:00
fin : 2026-11-17 21:30:00
Date(s) :
2026-11-17
Condé Côté Scène 2026-2027 : Théâtre jeu « Sorcellerie » par la Compagnie Le Récigraphe
« Sorcellerie », Compagnie Le Récigraphe
Théâtre, jeu – à partir de 6 ans
« Sorcellerie est une quadrilogie de livres dont vous êtes le héros, publiée dans les années 80 et écrite par l’un des maîtres du genre, Steve Jackson. Guillaume Alix l’adapte en une série de quatre spectacles interactifs dans un univers entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Les spectateurs, munis d’une télécommande, votent, contrôlent un inventaire projeté sur scène et font évoluer l’histoire au gré de leurs décisions.
Elève en première année d’école de sorcellerie, vous partez à la recherche d’une couronne magique volée et emportée par des hommes-oiseaux au fin fond du Kalkabad, un territoire peuplé de créatures plus maléfiques les unes que les autres.
Chaque épisode se suffit en lui-même et ne nécessite pas impérativement d’avoir vu les autres. »
Programmation en partenariat avec la 10ème édition du Festival du Jeu
Jeudi 8 octobre à 20h30 à l’Atelier médiathèque
Durée : 1 heure .
Condé-sur-Noireau 9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16
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English : Condé Côté Scène 2026-2027 : Théâtre jeu « Sorcellerie » par la Compagnie Le Récigraphe
Condé Côté Scène 2026–2027: Drama production *Sorcellerie* by the Compagnie Le Récigraphe
L’événement Condé Côté Scène 2026-2027 : Théâtre jeu « Sorcellerie » par la Compagnie Le Récigraphe Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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