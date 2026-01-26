Condèlera contes … et crêpes au programme ! Amicale Laïque Salies-de-Béarn

Condèlera contes … et crêpes au programme !

Amicale Laïque 3378 quartier des Antys Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Venez écouter contes et petites histoires au coin du feu, et pourquoi en raconter ? Une seule requête que cela ne soit pas trop long !

Au cours de cette journée, nous proposerons des moments de retour restitution des histoires racontées, une écriture d’histoires en groupe (les plus équilibrés possibles!) etc. En deux mots, un moment pour écouter et pratiquer la lenga nosta, en toute convivialité.

Et bien évidemment, on ne peut pas imaginer un Topin sans repas partagé, avec un petit plus, quelques crêpes, pourquoi pas ? C’est le mois de la chandeleur… Elles seront les bienvenues ! .

