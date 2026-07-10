Informations pratiques

Condéon

Condéon en fête

Le Bourg Condéon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes de Condéon vous propose une soirée champêtre tombola, cochon à la broche par Le Tourne Broche 16 , n’oubliez pas d’apporter vos couverts! et un concert par Cargo , répertoire des années 60 à nos jours.

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Le Bourg Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 09 45 80 comitedesfetescondeon@yahoo.com

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English : Condéon en fête

The Condéon Festival Committee invites you to a country-style evening: a raffle, spit-roasted pig by “Le Tourne Broche 16” don’t forget to bring your own cutlery! and a concert by “Cargo”, featuring a repertoire ranging from the 1960s to the present day.

L’événement Condéon en fête Condéon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sud Charente