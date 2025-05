Conducteur/trice de bus pourquoi pas vous ? RGO Mobilités vous ouvre ses portes. – Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande, 16 juin 2025, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Dans le cadre de la semaine du Transport et de la Logistique, RGO Mobilités vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir le métier de Conducteur/trice de bus.Vous participerez à différents ateliers : – Présentation de l’entreprise et visite du parc véhicules,- Rencontre avec AbSkill (présence d’un car ou du simulateur de conduite),- Informations sur les formations et les financements avec l’OPCO Mobilités et France Travail.Ce sera l’occasion d’échanger avec des professionnels.Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, nous pourrons directement mettre en place des immersions professionnelles du 23 au 27 juin avec les horaires suivants: 6h45 à 10h puis 15h à 19h45.

Votre présence est souhaitée à 14h00.

Début : 2025-06-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-16T17:00:00.000+02:00

Agence RENNES SUD 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande La Morinais Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine