Conduire seniors et alors? Salle du Château d’eau Gençay mardi 4 novembre 2025.

Salle du Château d’eau Le Champs de Foire Gençay Vienne

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-25

2025-11-04 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-25

Le CIF-SP, Solidaires entre les âges vous propose 4 ateliers pour

– vous informer sur les évolution du code de la route et les effets du vieillissement sur la conduite.

– tester votre conduite dans un véhicule double-commande.

– tester vélo et/ou trotinette électrique.

– découvrir des alternatives à la conduite.

Ateliers gratuits, sur inscription. .

Salle du Château d’eau Le Champs de Foire Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 07 78 bientraitance@cif-sp.org

