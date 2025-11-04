Conduire seniors et alors? Salle du Château d’eau Gençay
Conduire seniors et alors? Salle du Château d’eau Gençay mardi 4 novembre 2025.
Conduire seniors et alors?
Salle du Château d’eau Le Champs de Foire Gençay Vienne
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-25
2025-11-04 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-25
Le CIF-SP, Solidaires entre les âges vous propose 4 ateliers pour
– vous informer sur les évolution du code de la route et les effets du vieillissement sur la conduite.
– tester votre conduite dans un véhicule double-commande.
– tester vélo et/ou trotinette électrique.
– découvrir des alternatives à la conduite.
Ateliers gratuits, sur inscription. .
Salle du Château d’eau Le Champs de Foire Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 07 78 bientraitance@cif-sp.org
