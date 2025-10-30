Conf’atelier plantes magiques, plantes de sorcières Château des Baumes Istres

Conf’atelier plantes magiques, plantes de sorcières

Jeudi 30 octobre 2025 de 17h à 19h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Rejoignez Cécile Fukari, à la tombée de la nuit, dans l’ambiance feutrée du Château des Baumes et plongez dans l’univers fascinant et mystérieux de l’utilisation des plantes par les sorcières.

Cécile, pharmacienne et naturopathe vous présentera l’histoire de la sorcellerie et l’utilisation des plantes à travers les âges et vous guidera pour réaliserez un bâton de fumigation à base de romarin.

Vous dégusterez une tisane de sorcière dont seule Cécile à le secret de fabrication en fin d’atelier. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Join Cécile Fukari as night falls, in the hushed atmosphere of the Château des Baumes, and plunge into the fascinating and mysterious world of witches? use of plants.

German :

Treffen Sie Cécile Fukari bei Einbruch der Dunkelheit in der gedämpften Atmosphäre des Château des Baumes und tauchen Sie ein in die faszinierende und geheimnisvolle Welt der Verwendung von Pflanzen durch Hexen.

Italiano :

Unisciti a Cécile Fukari quando cala la notte nell’atmosfera silenziosa dello Château des Baumes e immergiti nell’affascinante e misterioso mondo dell’uso delle piante da parte delle streghe.

Espanol :

Acompañe a Cécile Fukari mientras cae la noche en la atmósfera silenciosa del Château des Baumes y sumérjase en el fascinante y misterioso mundo del uso de las plantas por las brujas.

