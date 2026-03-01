Conf’de Rue , Au Fil des Quartiers Bourges

Conf’de Rue , Au Fil des Quartiers

Sur les traces de l’architecte berruyer Christian Gimonet, partez pour une visite commentée au cœur de Bourges et découvrez ses réalisations emblématiques du centre-ville.

Dans le cadre des Conf’ de Rue Au Fil des Quartiers , partez à la découverte de l’empreinte architecturale de Christian Gimonet à Bourges. Cette visite commentée de 2 heures propose d’explorer plusieurs réalisations de cet architecte berruyer dans le centre-ville, afin de mieux comprendre son style et son influence sur le paysage urbain.

Le rendez-vous est donné dimanche 15 mars à 10h devant la Maison Gimonet Bouriant, place Planchat. Animation gratuite, sans inscription. .

Place Planchat Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 maisondesmusees@ville-bourges.fr

English :

Follow in the footsteps of local architect Christian Gimonet on a guided tour of the heart of Bourges and discover his emblematic achievements in the city center.

