Confé’ Soirées – Comment les religions sont-elles nées ? Lerchenberg Mulhouse

Jeudi 9 octobre, 20h00

Comment les religions sont-elles nées ? Nous verrons avec Guy Meyer comment les religions ont imprégné les mentalités et influencé les populations.

Les **Confé’ Soirées** se poursuivent **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de **conférences-débats** vous invitant au voyage et à la découverte les **2e jeudis du mois à 20h**.

**Comment les religions sont-elles nées ?** C’est ce que nous vous proposons de découvrir avec **Guy Meyer** lors d’une conférence qui aura lieu le **jeudi 9 octobre à 20h**.

Le mot « religion » évoque le mot : lien. L’homme est lié à la Nature ; le visible lié à l’invisible : c’est la base de la religiosité.

Nous verrons avec Guy Meyer comment les religions ont imprégné les mentalités et influencé les populations.

Son propos se portera uniquement sur la région européenne, occidentale où sont présentes les trois religions monothéistes : juive, chrétienne, islamique.

Une **buvette** sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Tarif : 5 €

Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-comment-les-religions-sont-elles-nees](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-comment-les-religions-sont-elles-nees)

Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Début : 2025-10-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T21:30:00.000+02:00

culture@lerchenberg.fr

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse