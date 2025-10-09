Confé’ Soirées Comment les religions sont-elles nées ? Mulhouse

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 21:30:00

2025-10-09

Comment les religions sont-elles nées ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir avec Guy Meyer lors d’une conférence.

Le mot religion évoque le mot lien. L’homme est lié à la Nature ; le visible lié à l’invisible c’est la base de la religiosité.

Nous verrons avec Guy Meyer comment les religions ont imprégné les mentalités et influencé les populations.

Son propos se portera uniquement sur la région européenne, occidentale où sont présentes les trois religions monothéistes juive, chrétienne, islamique.

Une buvette sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Réservation conseillée par téléphone, mail ou en ligne .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

