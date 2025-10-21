Confé’ Soirées – Le bleu Deck, histoire d’un succès alsacien Lerchenberg Mulhouse Jeudi 12 mars 2026, 20h00 Tarif unique : 5 €

Découvrez avec Jean-Marie Schelcher l’histoire d’un succès alsacien, le bleu Deck, et de son inventeur, Théodore Deck.

Les **Confé’ Soirées** se poursuivent **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de **conférences-débats** vous invitant au voyage et à la découverte les **2e jeudis du mois à 20h**.

Le **jeudi 13 mars à 20h**, **Jean-Marie Schelcher** viendra vous présenter lors d’une conférence l’histoire d’**un succès alsacien, le bleu Deck**, et de son inventeur, **Théodore Deck**.

Théodore Deck est un célèbre céramiste originaire de Guebwiller, où il est né en 1823. Formé comme poêlier, il se passionne très tôt pour les arts du feu et la chimie des émaux. Installé à Paris, il fonde son propre atelier en 1856, où il révolutionne la céramique décorative. Il invente notamment le fameux “bleu Deck”, un turquoise profond devenu sa signature.

Ses œuvres, qui mêlent virtuosité technique et sens poétique de la couleur, marqueront durablement le monde de la céramique. Il collabore avec de nombreux artistes.

En 1887, il devient directeur de la Manufacture nationale de Sèvres, mais meurt, quatre ans plus tard, en 1891. Son héritage est aujourd’hui célébré au Musée Théodore Deck de Guebwiller.

La **conférence abordera l’œuvre de Théodore Deck, mais dressera également le portrait de l’homme privé**, relativement méconnu, et racontera ses multiples engagements politiques et sociaux.

Une **buvette** sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Tarif : 5 €

Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-le-bleu-deck-histoire-d-un-succes-alsacien](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-le-bleu-deck-histoire-d-un-succes-alsacien)

Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

