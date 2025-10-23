Confé’ Soirées – Le monde fascinant des abeilles Lerchenberg Mulhouse

Confé’ Soirées – Le monde fascinant des abeilles Lerchenberg Mulhouse jeudi 12 février 2026.

Confé’ Soirées – Le monde fascinant des abeilles Lerchenberg Mulhouse Jeudi 12 février 2026, 20h00 Tarif unique : 5 €

Nous vous invitons à explorer ensemble le monde secret mais fascinant des abeilles à travers une conférence de Jean-Baptiste Turlot, apiculteur.

Les **Confé’ Soirées** se poursuivent **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de **conférences-débats** vous invitant au voyage et à la découverte les **2e jeudis du mois à 20h**.

Nous vous invitons à explorer ensemble **le monde secret mais fascinant des abeilles** à travers une conférence de **Jean-Baptiste Turlot**, apiculteur, le **jeudi 12 février à 20h**.

Les abeilles font partie des rare insectes aillant une image positive au près du grand public.

Cette conférence propose un éclairage sur les différents aspects de la vie des abeilles : leur apparition sur terre, leur anatomie, leur mode de vie, leurs relations aux plantes et aux hommes, les menaces et opportunités actuelles…

Une **buvette** sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Tarif : 5 €

Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-le-monde-fascinant-des-abeilles](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-le-monde-fascinant-des-abeilles)

Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T21:30:00.000+01:00

1

culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35 https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-le-monde-fascinant-des-abeilles

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin