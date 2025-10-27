Confé’ Soirées Le monde fascinant des abeilles Mulhouse

Confé’ Soirées Le monde fascinant des abeilles

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 21:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Explorez le monde secret mais fascinant des abeilles à travers une conférence de Jean-Baptiste Turlot, apiculteur.

Les abeilles font partie des rare insectes aillant une image positive au près du grand public.

Cette conférence propose un éclairage sur les différents aspects de la vie des abeilles leur apparition sur terre, leur anatomie, leur mode de vie, leurs relations aux plantes et aux hommes, les menaces et opportunités actuelles…

Une buvette sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Réservation en ligne conseillée .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

