Confé’ Soirées – Les Petites Cantines, la solidarité dans l’assiette Lerchenberg Mulhouse

Confé’ Soirées – Les Petites Cantines, la solidarité dans l’assiette Lerchenberg Mulhouse jeudi 11 décembre 2025.

Confé’ Soirées – Les Petites Cantines, la solidarité dans l’assiette Lerchenberg Mulhouse Jeudi 11 décembre, 20h00 Tarif unique : 5 €

Découvrez la cuisine solidaire avec l’association Les Petites Cantines Mulhouse à travers une conférence. Les Petites Cantines c’est une cuisine de quartier ouverte à toutes et tous.

Les **Confé’ Soirées** se poursuivent **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de **conférences-débats** vous invitant au voyage et à la découverte les **2e jeudis du mois à 20h**.

Nous vous invitons à venir découvrir **la cuisine solidaire** avec l’association **Les Petites Cantines Mulhouse** à travers une conférence le **jeudi 11 décembre à 20h**.

Les Petites Cantines c’est une cuisine de quartier ouverte à toutes et tous.

On s’y rassemble pour cuisiner, manger un bon repas ou simplement partager un bon moment.

C’est un lieu où bien manger rime avec convivialité !

Les Petites Cantines c’est participatif.

Ca veut dire que tout le monde met la main à la pâte :

On peut venir cuisiner le matin, faire la vaisselle au déjeuner, proposer des ateliers créatifs en dehors des repas, etc.

Chacun.e participe financièrement au coût de son repas qui est à prix libre.

Les Petites Cantines proposent une alimentation durable : on fait de notre mieux pour mettre dans les assiettes un maximum de produits de saison, du bio, du local, des produits issus de circuits courts, ou bien de commerces de proximité. On privilégie le vrac et on valorise les invendus bio des magasins du quartier.

Le tout avec GOUR-MAN-DISE !

Il s’agit d’un réseau non lucratif de cantines de quartier, où les convives s’accueillent et se rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre. Il s’appuie sur l’entraide et l’intelligence collective pour tisser des relations de qualité et contribuer à la construction d’une société fondée sur la confiance.

Une **buvette** sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Tarif : 5 €

Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-les-petites-cantines-la-solidarite-dans-l-assiette](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-les-petites-cantines-la-solidarite-dans-l-assiette)

Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T21:30:00.000+01:00

1

culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35 https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-les-petites-cantines-la-solidarite-dans-l-assiette

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin