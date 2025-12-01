Confé’ Soirées Les Petites Cantines, la solidarité dans l’assiette Mulhouse

Confé’ Soirées Les Petites Cantines, la solidarité dans l’assiette

Vous êtes invités à venir découvrir la cuisine solidaire avec l’association Les Petites Cantines Mulhouse à travers une conférence.

Les Petites Cantines c’est une cuisine de quartier ouverte à toutes et tous.

On s’y rassemble pour cuisiner, manger un bon repas ou simplement partager un bon moment.

C’est un lieu où bien manger rime avec convivialité !

Les Petites Cantines c’est participatif.

Ca veut dire que tout le monde met la main à la pâte

On peut venir cuisiner le matin, faire la vaisselle au déjeuner, proposer des ateliers créatifs en dehors des repas, etc.

Chacun.e participe financièrement au coût de son repas qui est à prix libre.

Les Petites Cantines proposent une alimentation durable on fait de notre mieux pour mettre dans les assiettes un maximum de produits de saison, du bio, du local, des produits issus de circuits courts, ou bien de commerces de proximité. On privilégie le vrac et on valorise les invendus bio des magasins du quartier.

Le tout avec GOUR-MAN-DISE !

Il s’agit d’un réseau non lucratif de cantines de quartier, où les convives s’accueillent et se rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre. Il s’appuie sur l’entraide et l’intelligence collective pour tisser des relations de qualité et contribuer à la construction d’une société fondée sur la confiance.

Une buvette sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif. .

