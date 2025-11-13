Confé’ Soirées Peugeot, une aventure industrielle de plus de 200 ans Mulhouse

Confé’ Soirées Peugeot, une aventure industrielle de plus de 200 ans

René Tessier vient vous présenter lors d’une conférence l’aventure industrielle de Peugeot, une histoire riche de plus de 200 ans.

L’automobile n’est pas un bien de consommation comme les autres. En effet nous achetons un réfrigérateur ou un téléviseur avec l’objectif d’obtenir un bon rapport prix-prestations mais pour une voiture, selon les acquéreurs, nous cherchons quelque chose en plus, qui englobe l’esthétique, le bien-être, voire la performance sportive et parfois la valorisation de son propriétaire.

L’automobile à Mulhouse ce n’est pas banal, c’est une aventure industrielle qui dure depuis 60 ans (usine de Boîtes de vitesses en 1962) et qui a concerné au cumul des dizaines de milliers de salariés et plus d’une centaine de milliers de personnes si on considère les familles des précédents et les salariés de l’économie environnante.

L’aventure Peugeot a commencé dans le Pays de Montbéliard, il y a plus de deux cent ans. Elle a porté tout d’abord sur la fabrication d’outillages et de multiples biens de consommation ,avant de participer aux débuts de l’Histoire de l’automobile.

Le point sans doute le plus remarquable, est que cette aventure industrielle est attachée à l’histoire d’une famille sur plus de 8 générations depuis 1810. C’est une exception dans le monde industriel.

L’avenir nous dira si la famille Peugeot aura encore un rôle à jouer.

