Confection de décoration de Noël La Micro-Folie Surgères

Confection de décoration de Noël

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-12-03 13:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Venez confectionner de superbes ornements lors d’ateliers créatifs spécial Noël et décorez le sapin de la Micro-Folie avec vos œuvres !

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Come and make beautiful ornaments at our special Christmas workshops, and decorate the Micro-Folie tree with your own work!

German :

Stellen Sie in den weihnachtlichen Kreativ-Workshops wunderschöne Ornamente her und schmücken Sie mit Ihren Werken den Baum in der Micro-Folie!

Italiano :

Venite a realizzare degli splendidi ornamenti nei nostri speciali laboratori creativi natalizi e addobbate l’albero nella Micro-Folie con i vostri lavori!

Espanol :

Ven a hacer unos adornos magníficos en nuestros talleres creativos especiales de Navidad, ¡y decora el árbol en la Micro-Folie con tu trabajo!

