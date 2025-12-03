Confection de décoration de Noël La Micro-Folie Surgères
Confection de décoration de Noël La Micro-Folie Surgères mercredi 3 décembre 2025.
Confection de décoration de Noël
La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-12-03 13:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Venez confectionner de superbes ornements lors d’ateliers créatifs spécial Noël et décorez le sapin de la Micro-Folie avec vos œuvres !
La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Come and make beautiful ornaments at our special Christmas workshops, and decorate the Micro-Folie tree with your own work!
German :
Stellen Sie in den weihnachtlichen Kreativ-Workshops wunderschöne Ornamente her und schmücken Sie mit Ihren Werken den Baum in der Micro-Folie!
Italiano :
Venite a realizzare degli splendidi ornamenti nei nostri speciali laboratori creativi natalizi e addobbate l’albero nella Micro-Folie con i vostri lavori!
Espanol :
Ven a hacer unos adornos magníficos en nuestros talleres creativos especiales de Navidad, ¡y decora el árbol en la Micro-Folie con tu trabajo!
