Confection d’abri à hérissons Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Gaillac

Confection d’abri à hérissons Samedi 20 septembre, 14h30 Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Tarn

Gratuit. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Atelier « Construis un abri pour hérissons »

En prévision de l’hiver et de l’hibernation des hérissons, les Amis du Jardin vous invitent à fabriquer, pas à pas, un abri protecteur pour accueillir ces petits alliés de nos jardins et les protéger du froid.

Matériel, outils et conseils fournis !

Muséum d'histoire naturelle Philadelphe Thomas Place Philadelphe Thomas, 81600 Gaillac, France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Gaillac