Confection de boule de Noël Office de tourisme Limoges

Office de tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Confectionnes ta boule de Noël en papier pour accrocher sur ton sapin avec Alice et Sébastien de Chabada.
Enfants de 6 à 10 ans. 8 enfants maximum. le matériel sera fourni.
Inscription a l’office de tourisme. .
