Confection de boule de Noël Office de tourisme Limoges

Confection de boule de Noël

Office de tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Confectionnes ta boule de Noël en papier pour accrocher sur ton sapin avec Alice et Sébastien de Chabada.

Enfants de 6 à 10 ans. 8 enfants maximum. le matériel sera fourni.

Inscription a l’office de tourisme. .

Office de tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87

English :

L’événement Confection de boule de Noël Limoges a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Limoges Métropole