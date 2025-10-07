Confection de coussin Ussel
Confection de coussin Ussel mardi 7 octobre 2025.
Confection de coussin
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-07 2025-10-14
Ateliers solidaires de confection de coussin
Kits de confection gratuits (avec patron, tissu et bourre) à disposition, à rétirer à l’Espace de Vie Sociale La Civadière.
Gratuit et sur inscription obligatoire .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
English : Confection de coussin
German : Confection de coussin
Italiano :
Espanol : Confection de coussin
L’événement Confection de coussin Ussel a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze