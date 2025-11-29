Confection de Manalas Altenach

Confection de Manalas

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Sonia et Dany, bénévoles à la Maison de la Nature du Sundgau et amoureux de la pâtisserie, vous convient à un atelier spécial manalas ! Inscription obligatoire avant le vendredi 28 novembre.

8 places. Gratuit. Enfants accompagnés, à partir de 6 ans.

Sonia et Dany, bénévoles à la Maison de la Nature du Sundgau et amoureux de la pâtisserie, vous convient à un atelier spécial manalas ! Confection et dégustation dans une ambiance chaleureuse et gourmande.

Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter (tablier, rouleau…). .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Sonia and Dany, volunteers at the Maison de la Nature du Sundgau and pastry lovers, invite you to a special manalas workshop! Registration required by Friday November 28.

8 places. Free admission. Accompanied children aged 6 and over.

German :

Sonia und Dany, Freiwillige im Maison de la Nature du Sundgau und Liebhaber des Backens, laden Sie zu einem speziellen Manala-Workshop ein! Anmeldung bis Freitag, den 28. November erforderlich.

8 Plätze. Kostenlos. Kinder ab 6 Jahren in Begleitung.

Italiano :

Sonia e Dany, volontarie della Maison de la Nature du Sundgau e appassionate di pasticceria, vi invitano a un laboratorio speciale di manalas! Iscrizione obbligatoria entro venerdì 28 novembre.

8 posti. Ingresso libero. Bambini accompagnati a partire dai 6 anni.

Espanol :

Sonia y Dany, voluntarias de la Maison de la Nature du Sundgau y amantes de la repostería, le invitan a un taller especial de manalas. Es necesario inscribirse antes del viernes 28 de noviembre.

8 plazas. Entrada gratuita. Niños acompañados a partir de 6 años.

