Confection de nougat de foie gras aux fruits secs Salle Simone de Beauvoir Vitry-le-François

Salle Simone de Beauvoir Rue des Moulins Vitry-le-François Marne
Tarif : 42 EUR
Début : 2025-12-18 15:00:00
2025-12-18
Avec le chef étoilé Jérôme Feck du restaurant l’Angleterre. 15h & 16h30.Tout public
Salle Simone de Beauvoir Rue des Moulins Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 22 85
English : Confection de nougat de foie gras aux fruits secs
With Michelin-starred chef Jérôme Feck from restaurant l’Angleterre. 3pm & 4:30pm.
