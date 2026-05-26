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Confection de sifflet oiseau Montpinchon

Confection de sifflet oiseau Montpinchon

Confection de sifflet oiseau Montpinchon samedi 20 juin 2026.

Ville : 50210 Montpinchon

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Montpinchon

Confection de sifflet oiseau

Montpinchon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez confection votre instrument de musique en terre avec l’association Pierre et Masse.   .

Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 7 57 17 66 42  pierreetmasse@gmail.com

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English : Confection de sifflet oiseau

L’événement Confection de sifflet oiseau Montpinchon a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme

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