Confection de sifflet oiseau Montpinchon
Confection de sifflet oiseau Montpinchon samedi 20 juin 2026.
Montpinchon
Confection de sifflet oiseau
Montpinchon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez confection votre instrument de musique en terre avec l’association Pierre et Masse. .
Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 7 57 17 66 42 pierreetmasse@gmail.com
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English : Confection de sifflet oiseau
L’événement Confection de sifflet oiseau Montpinchon a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme
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