Montpinchon

Confection de sifflet oiseau

Montpinchon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez confection votre instrument de musique en terre avec l’association Pierre et Masse. .

Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 7 57 17 66 42 pierreetmasse@gmail.com

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English : Confection de sifflet oiseau

L’événement Confection de sifflet oiseau Montpinchon a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme