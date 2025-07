Confection d’un sac à pain en tissu Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Confection d’un sac à pain en tissu Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer mercredi 10 septembre 2025.

Confection d’un sac à pain en tissu

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

2025-09-10

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser un sac à pain en tissu au profit du Téléthon.

Sur inscription. Dès 18 ans.

English : Confection d’un sac à pain en tissu

The Domitys Les Safrans residence invites you to make a fabric bread bag in aid of the Telethon.

Registration required. From 18 years old.

German : Confection d’un sac à pain en tissu

Die Residenz Domitys Les Safrans bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Brotbeutel aus Stoff zugunsten des Telethon herzustellen.

Nach vorheriger Anmeldung. Ab 18 Jahren.

Italiano :

La residenza Domitys Les Safrans vi offre la possibilità di realizzare un sacchetto del pane in tessuto a favore di Telethon.

Iscrizione obbligatoria. A partire dai 18 anni.

Espanol :

La residencia Domitys Les Safrans le ofrece la posibilidad de confeccionar una bolsa de pan de tela a beneficio del Teletón.

Inscripción obligatoria. A partir de 18 años.

