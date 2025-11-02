Confection et vente de jus de pommes THELETHON Égletons
Les membres du club Egletons Retro Passion presseront les pommes au profit du Téléthon
Le pressoir tournera au rythme des refrains traditionnels du groupe Lou Suquetou d’Auitou .
Une belle manière d’allier animation et solidarité en proposant une vente de jus de pomme fraichement pressé au profit du Téléthon.
Si vous avez des pommes à offrir contactez le 06 82 02 24 66 . .
place de l’Hotel de Ville Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 02 24 66
