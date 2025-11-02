Confection et vente de jus de pommes THELETHON Égletons

Confection et vente de jus de pommes THELETHON

place de l’Hotel de Ville Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Les membres du club Egletons Retro Passion presseront les pommes au profit du Téléthon

Le pressoir tournera au rythme des refrains traditionnels du groupe Lou Suquetou d’Auitou .

Une belle manière d’allier animation et solidarité en proposant une vente de jus de pomme fraichement pressé au profit du Téléthon.

Si vous avez des pommes à offrir contactez le 06 82 02 24 66 . .

place de l’Hotel de Ville Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 02 24 66

