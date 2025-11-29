Confection textile Amish Rug MJC Héritan Mâcon

Confection textile Amish Rug

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Venez confectionner un objet tissé ovale, réalisé à partir de textiles recyclés, grâce à la technique dite “Amish Rug”.

Vous apprendrez les bases du tissage et créerez, selon votre goût et votre ambition, un vide-poche, un dessous de plat, un tapis …

Animé par Delphine Richer, artiste contemporaine, formée au tissage en Allemagne auprès de l’artiste textile Doro Seror. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

