Confection textile Amish Rug MJC Héritan Mâcon

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Venez confectionner un objet tissé ovale, réalisé à partir de textiles recyclés, grâce à la technique dite “Amish Rug”.
Vous apprendrez les bases du tissage et créerez, selon votre goût et votre ambition, un vide-poche, un dessous de plat, un tapis …
Animé par Delphine Richer, artiste contemporaine, formée au tissage en Allemagne auprès de l’artiste textile Doro Seror. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
