Confectionne ta tisane Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Confectionne ta tisane Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’espace d’un instant dans la peau d’une tisanière, apprends l’art et la manière de faire une tisane bien-être et goûtue en composant ton propre mélange de plantes. Avec Bona Flora.

Bona flora