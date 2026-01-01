Confections de produits d’hygiène et d’entretien 100% naturels Saint-Lô

Confections de produits d’hygiène et d’entretien 100% naturels

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Début : 2026-01-28 15:30:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

A partir de 7 ans et adultes

Dans le cadre de l’exposition L’appartement du futur de la Médiathèque La Source.

Confections de produits d’hygiène et d’entretien 100% naturels, plus économiques et moins polluants. Pensez à apporter des contenants vides (bocaux et bouteilles en verre) pour pouvoir les transporter.

Salle atelier du Pavillon des énergies.

Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00

