Confections de produits d’hygiène et d’entretien 100% naturels Saint-Lô

Confections de produits d’hygiène et d’entretien 100% naturels
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô
Début : 2026-01-28 15:30:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28
A partir de 7 ans et adultes
Dans le cadre de l’exposition L’appartement du futur de la Médiathèque La Source.
Confections de produits d’hygiène et d’entretien 100% naturels, plus économiques et moins polluants. Pensez à apporter des contenants vides (bocaux et bouteilles en verre) pour pouvoir les transporter.
Salle atelier du Pavillon des énergies.
Gratuit.
Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00
