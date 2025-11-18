Conféence Le vrai du faux de l’information Le Balnéum Dinard
Conféence Le vrai du faux de l’information
Le Balnéum 3 bis Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-18 14:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Conférence proposée par l’Université de Tous les Savoirs et animée par Alain Peudenier. Comment reconnaître le vrai du faux de l’information ?
Nous sommes tous des cibles des fake news sur Internet.
Pour être informés de ces manipulations qui prospèrent sur le terrain fertile de la méfiance envers toute parole institutionnelle, nous devons revenir aux fondamentaux
Qu’est-ce qu’une information ? Qui la fabrique ? Comment on la vérifie ? Qu’est-ce qui différencie les réseaux sociaux des médias traditionnels ? Quels usages les
faussaires de l’information pourraient-ils faire de l’Intelligence Artificielle ?
A travers des exemples concrets, cette conférence s’efforcera de répondre à ces questions en donnant de précieux outils aux usagers des médias.
Entrée libre .
