Conféence Le vrai du faux de l’information Le Balnéum Dinard

Conféence Le vrai du faux de l’information

Le Balnéum 3 bis Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Conférence proposée par l’Université de Tous les Savoirs et animée par Alain Peudenier. Comment reconnaître le vrai du faux de l’information ?

Nous sommes tous des cibles des fake news sur Internet.

Pour être informés de ces manipulations qui prospèrent sur le terrain fertile de la méfiance envers toute parole institutionnelle, nous devons revenir aux fondamentaux

Qu’est-ce qu’une information ? Qui la fabrique ? Comment on la vérifie ? Qu’est-ce qui différencie les réseaux sociaux des médias traditionnels ? Quels usages les

faussaires de l’information pourraient-ils faire de l’Intelligence Artificielle ?

A travers des exemples concrets, cette conférence s’efforcera de répondre à ces questions en donnant de précieux outils aux usagers des médias.

Entrée libre .

Le Balnéum 3 bis Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Conféence Le vrai du faux de l’information Dinard a été mis à jour le 2025-10-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme