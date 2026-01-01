Conféfence-projection historiques L’Allier dans la guerre Salle des fêtes Moulins

Conféfence-projection historiques L’Allier dans la guerre

Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17 19:30:00

2026-01-17

Conférences et projections dans le cadre du programme culturel de LACME.

Salle des fêtes Place de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Lectures and screenings as part of LACME’s cultural program.

