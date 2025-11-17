Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil MA.AT Arcachon
Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil MA.AT Arcachon lundi 17 novembre 2025.
Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Pourquoi le plus célèbre des compositeurs polonais, véritable étendard de son pays natal, porte-il un nom français ? Pourquoi a-t-il fait carrière à Paris ? Pourquoi et de quoi est-il mort si jeune ? Et surtout qu’est-ce qui explique le succès universel de cet homme qui n’a presque écrit que pour piano seul, sans la moindre symphonie, messe ni opéra ? Serait-ce l’exil forcé vécu à 20 ans, la coupure sans retour d’avec le pays de ses racines qui touche autant le grand public mélomane ?
À l’écoute de ses plus belles pages et à travers les témoignages de première main de George Sand, Franz Liszt, Hector Berlioz, Eugène Delacroix, Robert Schumann et Felix Mendelssohn, venez à la rencontre de cet homme si pâle, si frêle et si séduisant, de ce Mozart polonais lui aussi hanté par son art. .
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr
English : Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil
German : Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil
Italiano :
Espanol : Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil
L’événement Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil Arcachon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Arcachon