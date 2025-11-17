Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil MA.AT Arcachon

Conférance Frédéric Chopin (1810 1849) Un coeur en exil

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

Pourquoi le plus célèbre des compositeurs polonais, véritable étendard de son pays natal, porte-il un nom français ? Pourquoi a-t-il fait carrière à Paris ? Pourquoi et de quoi est-il mort si jeune ? Et surtout qu’est-ce qui explique le succès universel de cet homme qui n’a presque écrit que pour piano seul, sans la moindre symphonie, messe ni opéra ? Serait-ce l’exil forcé vécu à 20 ans, la coupure sans retour d’avec le pays de ses racines qui touche autant le grand public mélomane ?

À l’écoute de ses plus belles pages et à travers les témoignages de première main de George Sand, Franz Liszt, Hector Berlioz, Eugène Delacroix, Robert Schumann et Felix Mendelssohn, venez à la rencontre de cet homme si pâle, si frêle et si séduisant, de ce Mozart polonais lui aussi hanté par son art. .

