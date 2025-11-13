Conférance: Henri Cartier-Bresson, l’oeil décisif MA.AT Arcachon

Conférance: Henri Cartier-Bresson, l’oeil décisif

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Qu’est-ce qui fait l’immense renommée d’Henri Cartier-Bresson, photographe mondialement apprécié, reporter célébré, imité ?

C’est d’abord l’exigence constante d’une composition très rigoureuse de l’image. C’est, de plus, l’art particulier du fameux instant décisif .

La conférence, en présentant des images de ce grand maître de la photographie, s’attachera à mettre en valeur leur rigueur et leur force formelle comme leur profondeur humaine. .

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

English : Conférance: Henri Cartier-Bresson, l’oeil décisif

German : Conférance: Henri Cartier-Bresson, l’oeil décisif

Italiano :

Espanol : Conférance: Henri Cartier-Bresson, l’oeil décisif

L’événement Conférance: Henri Cartier-Bresson, l’oeil décisif Arcachon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Arcachon