Conférance: Henri Cartier-Bresson, l’oeil décisif MA.AT Arcachon
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Qu’est-ce qui fait l’immense renommée d’Henri Cartier-Bresson, photographe mondialement apprécié, reporter célébré, imité ?
C’est d’abord l’exigence constante d’une composition très rigoureuse de l’image. C’est, de plus, l’art particulier du fameux instant décisif .
La conférence, en présentant des images de ce grand maître de la photographie, s’attachera à mettre en valeur leur rigueur et leur force formelle comme leur profondeur humaine. .
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr
