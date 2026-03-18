Conférance: Vérités et incertitudes en médecine par Patrice COUZIGOU MA.AT Arcachon

Conférance: Vérités et incertitudes en médecine par Patrice COUZIGOU

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

La médecine est une science de l’incertitude et l’art de la probabilité

(William Osler 1849 -1919)

Les incertitudes sont liées à celles de la Science et à celles de l’être unique qu’est la personne malade.

Soigner (et non traiter) implique la connaissance et la disponibilité des données collectives scientifiques ET une bonne relation soigné soignant.

Ceci suppose un esprit critique à une époque de fausses informations et de croyances ainsi qu’une revalorisation de la relation soignante par rapport à la technique mal maitrisée. .

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférance: Vérités et incertitudes en médecine par Patrice COUZIGOU

L’événement Conférance: Vérités et incertitudes en médecine par Patrice COUZIGOU Arcachon a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Arcachon