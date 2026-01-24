Conférence · Twerk et résistance : déconstruire l’hyper sexualisation, célébrer les héritages afro + initiation Twerk (avec Patricia Badin) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
Conférence · Twerk et résistance : déconstruire l’hyper sexualisation, célébrer les héritages afro + initiation Twerk (avec Patricia Badin) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes samedi 7 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 14:30 – 17:30
Gratuit : non 10€ sur inscription (mixité choisie, 50 places) 10€ sur inscription (mixité choisie, 50 places) Adulte
En préambule de leur fête du soir, la triplette électronique nantaise Fast & Furieuses invite l’artiste guadeloupéenne Patricia Badin pour une conférenceen mixité choisie sur les origines du twerk. Le talk sera suivi d’un atelier d’initiation.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
