Conférence │ Pauline Bonaparte, soeur de Napoléon, propriétaire à Montgobert Villers-Cotterêts

Conférence │ Pauline Bonaparte, soeur de Napoléon, propriétaire à Montgobert

4 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 21:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, propriétaire à Montgobert

Une conférence de Pascal Ponsart-Ponsart, de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts

Pauline Bonaparte (1780-1825) était la sœur cadette de Napoléon Bonaparte, Sa vie est une aventure ! Veuve du général Leclerc, qu’elle accompagnait à Saint-Domingue lors de sa tentative de reconquête de l’île et dont elle ramènera le corps jusqu’à Montgobert, elle épouse le prince Borghèse. Célèbre pour sa beauté, son charme et ses aventures amoureuses, elle a été la seule des frères et sœurs de Napoléon à ne pas jouer un rôle politique actif, préférant une vie de plaisirs et de scandales. Malgré son caractère indépendant, elle restera fidèle à son frère Napoléon qu’elle soutiendra pendant son séjour à l’île d’Elbe. Après l’ultime défaite de celui-ci, elle se retire dans sa demeure romaine, jusqu’à ce qu’un cancer fulgurant l’emporte à 44 ans.

Une conférence pour commémorer le bicentenaire de sa mort.

Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, propriétaire à Montgobert

Une conférence de Pascal Ponsart-Ponsart, de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts

Pauline Bonaparte (1780-1825) était la sœur cadette de Napoléon Bonaparte, Sa vie est une aventure ! Veuve du général Leclerc, qu’elle accompagnait à Saint-Domingue lors de sa tentative de reconquête de l’île et dont elle ramènera le corps jusqu’à Montgobert, elle épouse le prince Borghèse. Célèbre pour sa beauté, son charme et ses aventures amoureuses, elle a été la seule des frères et sœurs de Napoléon à ne pas jouer un rôle politique actif, préférant une vie de plaisirs et de scandales. Malgré son caractère indépendant, elle restera fidèle à son frère Napoléon qu’elle soutiendra pendant son séjour à l’île d’Elbe. Après l’ultime défaite de celui-ci, elle se retire dans sa demeure romaine, jusqu’à ce qu’un cancer fulgurant l’emporte à 44 ans.

Une conférence pour commémorer le bicentenaire de sa mort. .

4 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 7 57 84 86 00 shr.villerscotterets@gmail.com

English :

Pauline Bonaparte, Napoleon’s sister, Montgobert landowner

A talk by Pascal Ponsart-Ponsart, from the Villers-Cotterêts Regional Historical Society

Pauline Bonaparte (1780-1825) was the youngest sister of Napoleon Bonaparte, and her life was an adventure! Widow of General Leclerc, whom she accompanied to Saint-Domingue during his attempt to reconquer the island and whose body she brought back to Montgobert, she married Prince Borghese. Famous for her beauty, charm and amorous adventures, she was the only one of Napoleon?s siblings not to play an active political role, preferring a life of pleasure and scandal. Despite her independent nature, she remained loyal to her brother Napoleon, supporting him during his stay on Elba. After Napoleon?s final defeat, she retired to her Roman home, until she died of cancer at the age of 44.

A conference to commemorate the bicentenary of her death.

German :

Pauline Bonaparte, Schwester von Napoleon, Besitzerin in Montgobert

Ein Vortrag von Pascal Ponsart-Ponsart von der regionalen historischen Gesellschaft von Villers-Cotterêts

Pauline Bonaparte (1780-1825) war die jüngere Schwester von Napoleon Bonaparte, Ihr Leben ist ein Abenteuer! Als Witwe von General Leclerc, den sie bei seinem Versuch, die Insel zurückzuerobern, nach Saint-Domingue begleitete und dessen Leichnam sie bis nach Montgobert brachte, heiratete sie den Prinzen Borghese. Berühmt für ihre Schönheit, ihren Charme und ihre Liebesabenteuer, war sie die einzige von Napoleons Geschwistern, die keine aktive politische Rolle spielte, sondern ein Leben voller Vergnügungen und Skandale vorzog. Trotz ihres unabhängigen Charakters blieb sie ihrem Bruder Napoleon treu, den sie während seines Aufenthalts auf Elba unterstützte. Nach Napoleons letzter Niederlage zog sie sich auf ihren römischen Landsitz zurück, bis sie im Alter von 44 Jahren an Krebs erkrankte.

Ein Vortrag zum 200. Todestag.

Italiano :

Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, proprietaria terriera a Montgobert

Intervento di Pascal Ponsart-Ponsart, della Società storica regionale di Villers-Cotterêts

Paolina Bonaparte (1780-1825) era la sorella minore di Napoleone Bonaparte e la sua vita fu un’avventura! Vedova del generale Leclerc, che accompagnò a Saint-Domingue durante il tentativo di riconquista dell’isola e di cui riportò il corpo a Montgobert, sposò il principe Borghese. Famosa per la sua bellezza, il suo fascino e le sue avventure amorose, fu l’unica dei fratelli di Napoleone a non svolgere un ruolo politico attivo, preferendo una vita di piaceri e scandali. Nonostante il suo carattere indipendente, rimase fedele al fratello Napoleone, che sostenne durante il suo soggiorno all’isola d’Elba. Dopo la sconfitta definitiva di Napoleone, si ritirò nella sua casa romana, dove morì di cancro all’età di 44 anni.

Una conferenza per commemorare il bicentenario della sua morte.

Espanol :

Pauline Bonaparte, hermana de Napoleón, terrateniente en Montgobert

Conferencia de Pascal Ponsart-Ponsart, de la Sociedad Histórica Regional de Villers-Cotterêts

Pauline Bonaparte (1780-1825) fue la hermana menor de Napoleón Bonaparte. ¡Su vida fue una aventura! Viuda del general Leclerc, a quien acompañó a Santo Domingo durante el intento de reconquista de la isla y cuyo cadáver llevó a Montgobert, se casó con el príncipe Borghese. Famosa por su belleza, encanto y aventuras amorosas, fue la única de los hermanos de Napoleón que no desempeñó un papel político activo, prefiriendo una vida de placer y escándalo. A pesar de su carácter independiente, permaneció leal a su hermano Napoleón, a quien apoyó durante su estancia en la isla de Elba. Tras la derrota final de Napoleón, se retiró a su casa romana, donde murió de cáncer a los 44 años.

Una conferencia para conmemorar el bicentenario de su muerte.

L’événement Conférence │ Pauline Bonaparte, soeur de Napoléon, propriétaire à Montgobert Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2025-08-18 par OT du Soissonnais-Valois