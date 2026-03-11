Conférence #1 Brest Urban Trail La Barkley vue de l’intérieur Amphithéâtre Guilcher Brest

Conférence #1 Brest Urban Trail La Barkley vue de l’intérieur

Amphithéâtre Guilcher 20 Rue Duquesne Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02 20:30:00

Date(s) :

2026-04-02

A l’occasion de la première conférence du Brest Urban Trail, trois invités exceptionnels seront présents

– Sébastien Raichon, trailer et aventurier,

– Rémy Jégard, journaliste running et coureur,

– Fabien Duflos, journaliste et réalisateur,

Ils reviendront sur la mythique Barkley Marathons, l’une des courses les plus dures au monde, organisée dans le Frozen Head State Park (Tennessee).

Une projection du documentaire Barkley Addict, réalisé par Fabien Duflos, sera proposée. Une réelle immersion dans l’esprit des coureurs qui tentent cette épreuve presque impossible.

Sébastien Raichon partagera son expérience de la Barkley et de l’ultra-trail.

En 2026, il est le seul coureur crédité d’une Fun Run (3 boucles en moins de 40h) lors d’une édition sans finisher, quelques semaines après sa victoire sur la Spine Race.

À la fin de la conférence, Rémy Jégard dédicacera son livre Into The Barkley , qui raconte dix ans passés dans les coulisses de cette course mythique.

Informations pratiques

Conférence ouverte à tous, sur inscription en ligne.

Durée 2h. .

Amphithéâtre Guilcher 20 Rue Duquesne Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Conférence #1 Brest Urban Trail La Barkley vue de l’intérieur

L’événement Conférence #1 Brest Urban Trail La Barkley vue de l’intérieur Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue