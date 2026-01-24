CONFÉRENCE #1 FRÉDÉRIC BAZILLE AU PARC MÉRIC Montpellier

CONFÉRENCE #1 FRÉDÉRIC BAZILLE AU PARC MÉRIC

2026-03-21

2026-03-21

Le parc Méric est un lieu d’inspiration, de quiétude et de retrouvailles familiales qui favorisa la sensibilité artistique et la réflexion esthétique du peintre Frédéric Bazille.

Le parc raconte l’art de vivre de la bourgeoisie montpelliéraine entre hôtel particulier et campagne, cadre bucolique pour la détente et le culte de la nature sous l’angle des sciences.

Une des étapes de la révolution en marche vers une peinture de plein air, plus claire, plus vivante, plus préoccupée de modernité, qui gagnera ses lettres de noblesse sous le nom d’impressionnisme, 4 ans après la mort du peintre.

Avec Marie-Hélène Lecot, guide-conférencière et historienne de l’art.

English :

Parc Méric is a place of inspiration, tranquility and family reunions that fostered the artistic sensibility and aesthetic reflection of painter Frédéric Bazille.

