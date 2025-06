Conférence 10 année de restauration du château du Guirbaden Mollkirch 27 juin 2025 20:00

Bas-Rhin

17 Rue des Chataigniers Mollkirch Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 21:30:00

2025-06-27

10 ans de passion et de restauration découvrez les coulisses d’une aventure humaine hors du commun par les bénévoles de l’association Sauver le Guirdaben.

L’association Sauver le Guirbaden vous propose une conférence retraçant 10 années d’engagement pour préserver le plus grand château fort d’Alsace. De la première pierre aux dernières trouvailles, découvrez les moments forts, les chantiers, les réussites… et l’histoire d’une aventure humaine unique. .

17 Rue des Chataigniers

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 98 31 64 contact@sauver-le-guirbaden.fr

English :

10 years of passion and restoration: go behind the scenes of an extraordinary human adventure by the volunteers of the association Sauver le Guirdaben.

German :

10 Jahre Leidenschaft und Restaurierung: Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines außergewöhnlichen menschlichen Abenteuers durch die Freiwilligen des Vereins Rettet den Guirdaben.

Italiano :

10 anni di passione e di restauro: dietro le quinte di una straordinaria avventura umana dei volontari dell’associazione Sauver le Guirdaben.

Espanol :

10 años de pasión y restauración: descubra entre bastidores la extraordinaria aventura humana de los voluntarios de la asociación Sauver le Guirdaben.

